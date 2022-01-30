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Медведев прокомментировал поражение в финале Australian Open

Медведев: Моя жена Дарья, наверное, сломала телевизор после моего поражения в финале Australian Open
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Российский теннисист Даниил Медведев предположил, что его жена Дарья сломала телевизор после его поражения в финале турнира Australian Open от испанца Рафаэля Надаля.

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«Тяжело говорить после пяти с половиной часов. Хочу поздравить Рафу. То, что он сделал сегодня, это потрясающе. По ходу матча я просто старался играть в теннис. После матча я спросил: «Рафа, ты вообще устал?» Это безумие, уровень игры был очень высоким», — заявил Медведев в эфире телеканала Eurosport.

По его словам, реакция его жены на поражение могла быть очень эмоциональной.

«Наверное, она сломала телевизор после того, что произошло. Но она моя самая большая поддержка. Хочу поблагодарить мою команду, моих родителей, моих сестер. В следующий раз постараюсь сыграть лучше», — заключил теннисист.

Ранее в этот день россиянин проиграл в финале Australian Open, в котором встретился с Рафаэлем Надалем. Испанец одержал победу со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Спортсмены провели на корте 5 часов 24 минуты.

Также сообщалось, что в ходе выступления Медведева на корт выбежал болельщик. Прежде чем нарушителя задержали, он успел пройти несколько метров. Инцидент не помешал теннисисту завершить брейк-пойнт.

Сейчас россиянин находится на второй строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Надаль — на пятой.

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