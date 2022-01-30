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Украина потребовала отменить поручение Путина о соцвыплатах гражданам РФ в Донбассе

Украина требует отменить поручение Путина о соцвыплатах для российских граждан из Донбасса
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Украина недовольна поручением президента РФ Владимира Путина о рассмотрении вопроса предоставления российским гражданам из самопровозглашенных донбасских ЛНР и ДНР возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через госуслуги без указания прописки. Министерство иностранных дел Украины считает это «очередным нарушением суверенитета страны» и требует отменить принятое Путиным решение. Об этом пресс-служба украинского МИДа заявила 30 января.

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«В то время когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям. Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе нормандского формата и Трехсторонней контактной группы», — говорится в сообщении.

Об соответствующем поручении Путина пресс-служба Кремля сообщила днем ранее.

15 ноября президент России подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Глава государства также поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, которые смягчат условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР.

В сентябре МВД России предложило предоставить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик право на участие в программе переселения соотечественников в РФ.

В мае 2019-го президент Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории ДНР и ЛНР. Глава государства заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину.

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