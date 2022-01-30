Росздравнадзор начал проверку из-за смерти девушки после липосакции в Москве

Пациентка одной из московских частных клиник скончалась после липосакции. Росздравнадзор организовал проверку по факту произошедшего. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти женщины, которая 30 января скончалась в больнице после процедуры липосакции в частной клинике столицы», — говорится в сообщении.

По информации РЕН ТВ, погибшей было 28 лет. Сотрудники медцентра, где ей делали косметическую операцию, пытались ее реанимировать, но у пациентки наступила клиническая смерть. После ее госпитализировали в больницу, врачам также не удалось ее спасти.

В июле прошлого года 23-летняя москвичка была госпитализирована после такой же процедуры. Девушка попала в больницу после того, как ей удалили жировые отложения в области живота в клинике на Садовнической улице. На следующий день после липосакции пациентка почувствовала слабость и вызвала врача. Специалисты диагностировали у нее септический шок.