США заявили о готовности приступить к переговорам с КНДР в связи с пусками ракет

Соединенные Штаты в свете последних ракетных пусков Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном. Об этом в воскресенье, 30 января, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы должны убедиться, что наши союзники на Корейском полуострове сильны. Мы по-прежнему привержены денуклеаризации Корейского полуострова, а также переговорам с Пхеньяном. Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», — заявил Кирби в эфире телеканала Fox News.

Дипломат отметил, что США наряду с дипломатией будут стремиться обеспечить свою «полную военную готовность» в корейском регионе в ответ на угрозу ракетных пусков со стороны КНДР.

Ранее в этот день стало известно, что максимальная скорость запущенной 30 января со стороны КНДР ракеты составила 16 чисел Маха. Как предполагают южнокорейские военные, КНДР запустила ракету средней дальности «Хвасон-12», которая впервые была представлена на параде 14 апреля 2017 года. Первый ее запуск был осуществлен 14 мая того же года.

По информации южнокорейского комитета начальников штабов, запуск ракеты произошел 30 января в 7:52 (1:52 мск) из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Японского моря. Информацию о пуске ракеты подтвердила береговая охрана Японии.

В Примгидромете уточнили, что запуск баллистической ракеты КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморском крае. Данный пуск северокорейской ракеты стал седьмым по счету с начала года. Последний запуск состоялся 27 января.

В США предложили ООН ввести санкции против Пхеньяна за пуски баллистических ракет, поскольку каждый из них был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.