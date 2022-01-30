Биатлонистка Буртасова может заменить Васнецову в сборной России на Олимпиаде

Биатлонистку Валерию Васнецову в составе женской сборной России на Олимпийских играх в Пекине может заменить Евгения Буртасова. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

«Причина замены — два положительных ПЦР-теста на COVID-19 у Валерии, из-за которых в этот день спортсменка была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СБР и Олимпийский комитет России (ОКР) уже подали запрос в оргкомитет Олимпиады на вынужденную замену спортсменки.

Буртасова является двукратной чемпионкой Европы. Васнецова — двукратная чемпионка мира среди юниоров, а также чемпионка Универсиады 2019 года в одиночной смешанной эстафете.

Это не единственные изменения состава сборной российских спортсменов из-за коронавируса. 25 января стало известно, что фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду по той же причине.

В этот же день Олимпийский комитет России утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Делегация РФ включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин. В ОКР отмечали, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения.

Как заявил 31 декабря 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин, власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине».

Игры пройдут с 4 по 20 февраля.