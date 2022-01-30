Прямой эфир
Общество
В России за сутки госпитализировали 9883 человека с COVID-19
Спорт
Тренер Андреева обвинила Топора в умышленном проигрыше боя с Новоселовым
Мир
Глава МИД Ирака Хусейн заболел COVID-19
Общество
Москвичей предупредили о морозах в начале февраля
Спорт
В «Зените» сообщили о досрочном переходе футболиста Азмуна в «Байер»
Спорт
Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open
Мир
Поставки сжиженного газа в Европу побили рекорд за 11 лет
Спорт
Биатлонистка Буртасова может заменить Васнецову в сборной России на Олимпиаде
Мир
США заявили о готовности приступить к переговорам с КНДР в связи с пусками ракет
Происшествия
Росздравнадзор начал проверку из-за смерти девушки после липосакции в Москве
Сюжет:

Биатлонистка Буртасова может заменить Васнецову в сборной России на Олимпиаде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Биатлонистку Валерию Васнецову в составе женской сборной России на Олимпийских играх в Пекине может заменить Евгения Буртасова. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

Замкнутый друг: как Пекин готовится к Олимпиаде
И почему миру не стоит бояться всплеска COVID в ходе Игр

«Причина замены — два положительных ПЦР-теста на COVID-19 у Валерии, из-за которых в этот день спортсменка была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СБР и Олимпийский комитет России (ОКР) уже подали запрос в оргкомитет Олимпиады на вынужденную замену спортсменки.

Буртасова является двукратной чемпионкой Европы. Васнецова — двукратная чемпионка мира среди юниоров, а также чемпионка Универсиады 2019 года в одиночной смешанной эстафете.

Это не единственные изменения состава сборной российских спортсменов из-за коронавируса. 25 января стало известно, что фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду по той же причине.

В этот же день Олимпийский комитет России утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Делегация РФ включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин. В ОКР отмечали, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения.

Как заявил 31 декабря 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин, власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине».

Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022