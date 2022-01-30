В «Зените» сообщили о досрочном переходе футболиста Азмуна в «Байер»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о досрочном переходе иранского нападающего Сердара Азмуна в немецкий «Байер». Спортсмен сменит команду в зимнее трансферное окно. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщает пресс-служба российской команды.

Азмун присоединился к команде в феврале 2019 года. На счету нападающего — 62 мяча в 104 матчах, 17 голевых передач, а также титул лучшего бомбардира сезона-2019/20 и лучшего футболиста сезона-2020/21 по версии РФС, пишет «Спорт-Экспресс».

О том, что «Байер» подписал контракт с Азмуном, стало известно 22 января. Отмечалось, что соглашение вступит в силу с сезона-2022/23. Оно будет действовать до 2027 года.

Руководство «Зенита» 23 января приняло решение оштрафовать Сердара Азмуна за подписание контракта с леверкузенским «Байером» (Германия). Футболист отправился в Германию на встречу с представителями «Байера», не предупредив об этом тренерский штаб своей команды.

В июле 2021-го экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунев перешел в немецкий футбольный клуб «Байер». Футболист подписал контракт с клубом до 2023 года.