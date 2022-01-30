Спасатель оценил действия вытащивших из горящей квартиры девушку в Москве

Молодые люди, спасшиеся сами и доставшие девушку через окно из горящей квартиры в Москве, поступили правильно, заявил 30 января спасатель, инструктор-методист Максим Штыб.

«На мой взгляд, [молодые люди] поступили правильно. Они страховали друг друга, помогли женщине спастись. Главное — оценивать свои силы, чтобы не погибнуть самому», — прокомментировал Штыб.

Днем ранее один из спасших девушку студент по имени Адель рассказал подробности произошедшего. Сидя с друзьями в квартире, они почувствовали запах, похожий на «горелые провода». Огонь начал распространяться быстро, дым окутал квартиру. Из квартиры успел выбежать только один человек.

После этого, уже не видя другого шанса на спасение, его друг Тимур решил перелезть через окно. К нему же и подключился Адель. Ребята начали стучать ногами в окно соседа этажом ниже — Константина Кремлина. Он помог студентам забраться внутрь. Дальше молодые люди спасли таким же путем девушку Ирину.

Пожар произошел на юге столицы в субботу, 29 января. По информации «Известий», причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

Сосед Константин Кремлин также рассказал о подробностях спасения молодых людей. По его словам, спасенная девушка отравилась угарным газом и теряла сознание. Кроме того, помощь медиков требовалась и ее знакомым. Он отметил, что всех троих доставили в больницу.