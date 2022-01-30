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Поставки сжиженного газа в Европу побили рекорд за 11 лет

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Январские поставки газа с СПГ-терминалов в Европу побили рекорд для этого месяца за всё время наблюдений с 2011 года. Об этом говорят данные Gas Infrastructure Europe.

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В пятницу, 28 января, в европейскую газотранспортную систему поступило 405 млн куб. м сжиженного газа. Этот показатель также является рекордным для этой даты. Он в 2,2 раза больше, чем средний показатель за последние пять лет. По состоянию на 28 января, с начала месяца Европа получила уже 10,44 млрд куб. м. Это превышает рекорд 2019 года.

Днем ранее стало известно, что уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) стран Евросоюза опустился до 39,65% . Это на 15,7 п.п. ниже среднего уровня за последние пять лет.

28 января газета Financial Times сообщила, что Евросоюз начал поиски новых поставщиков газа вместо России на случай введения санкций против РФ. Также стало известно, что США ведут переговоры с крупными компаниями-производителями энергоносителей по всему миру о возможном перенаправлении поставок газа в Европу в случае «вторжения» России на Украину и срыва поставок.

24 января The Times, ссылаясь на источники в британском кабмине, сообщила об опасении властей по поводу сокращения поставок газа в Европу в случае введения жестких санкций в отношении России. Как в тот же день заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опасения властей Великобритании являются «фейковой истерией». Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности», даже в самые нелегкие моменты отношений, напомнил он.

18 января в Wintershall Dea, крупнейшей немецкой нефтегазовой компании, комментируя причины газового кризиса в Европе, напомнили, что «Газпром» уже более 30 лет является надежным поставщиком российского газа. Одним из основных факторов, оказавших влияние на газовый кризис в Европе, стал рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, отметили там.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

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