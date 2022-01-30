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Москвичей предупредили о морозах в начале февраля

Тишковец: морозы в Москве станут сильнее в начале февраля
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Снегопады в Москве пойдут на убыль в середине следующей недели, морозы к выходным окрепнут. Об этом в воскресенье, 30 января, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«К середине недели, в тылу уходящего циклона, снегопады пойдут на убыль и приобретут символический очаговый характер, а к субботе (5 февраля. — Ред.), когда в регион заглянет антициклон, и вовсе прекратятся, но окрепнут морозы: если в среду ожидается –3…–8 градусов, то с каждым днем будет холоднее, а с наступлением выходных ночью воздух станет остывать до –15 градусов, днем не выше – 5…–10 градусов», — написал Тишковец в своем Instagram.

Он также отметил, что похолодание будет кратковременным. В последующие сутки после волны холода показания термометров вновь начнут расти, а к концу первой декады февраля приблизятся к нулевой отметке.

Ранее в этот день синоптик рассказал, что циклон «Надя» принесет в Москву 25% месячной нормы осадков в ближайшие двое суток. Он отметил, что в ночь на вторник, 1 февраля, снегопады в столице усилятся, снежный покров увеличится до 6 мм.

Также в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что циклон принесет опасную погоду в Московскую, Брянскую, Калининградскую, Ленинградскую, Орловскую и Псковскую области, а также в Краснодарский край и Крым. В данных регионах ожидаются сильные осадки, снегопады, метели и ветер.

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