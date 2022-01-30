Выбравшийся из окна горевшей квартиры в Москве студент рассказал о спасении

Один из молодых людей по имени Адель, спасшихся из полыхавшей на Дорожной улице в Москве квартиры, рассказал 30 января «Известиям» подробности произошедшего.

«Все началось с того, что была странная ситуация. Нам выбили дверь примерно в четыре часа. В этот момент как раз выходил из квартиры хозяин Алексей. В квартире были я, Тимур, мой друг и одногруппник, и его девушка Ирина. И Алексей — он уходил, сказал: посмотрите, дверь сломали. Мы внимания не обратили, потому что ее и раньше ломали. Минут через 30 пришел друг Игорь, Тимур открыл ему дверь, посидели на кухне. Через 10 минут резко почувствовал запах, как будто горелые провода», — заявил Адель.

По его словам, через несколько секунд погас свет. После этого молодые люди направились к двери.

«За нами выходил Тимур и Ирина. Кто-то из нас открыл дверь, и я отчетливо слышал такой свист, как будто электрического тока. Там резко пламя началось, дым. Мы дверь так и не закрыли. Игорь успел перебежать. Мы не думали, что огонь так быстро будет распространяться. Я побежал в комнату, хотел взять ценные вещи. В этот момент вся комната дальняя заполнилась черным дымом. Побежал дальше от двери, прошло около минуты, невозможно было выбежать. Дальше я оказался с Тимуром в центральной комнате, Ирина — в дальней. Мы стояли около окон, дышали и молились», — вспоминает Адель.

После этого его друг Тимур решил перелезть через окно. В какой-то момент он сорвался и повис на одной руке. Адель схватил его за руку и поднял на подоконник, а после спустился сам. Дальше ребята начали стучаться ногами в окно соседа этажом ниже — Константина Кремлина.

«Он принял нас. Сразу вспомнили про Ирину. У нас планировка одинаковая — я побежал в дальнюю комнату, открыл окно и Ирину поймали и спустили. Она боялась, она девушка, даже вскрикнула. Долго бы она не смогла висеть, мы ее сразу схватили за ноги. Ей Тимур в этот момент говорил, что другого шанса не будет», — рассказал Адель.

Студент добавил, что это был их единственный шанс на спасение.

«Не было страха упасть. Я подумал, что Тимур все уже, упадет, и все, я остаюсь один висеть. Думал, что самое лучшее — прыгнуть, чем остаться там. Мы сидели на подоконнике и молились. Чудо, нам повезло, что нам открыли. Повезло, что мужчина в субботу оказался дома», — заключил Адель.

Пожар произошел на юге столицы в субботу, 29 января. По информации источника «Известий», причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

Сосед Константин Кремлин также рассказал о подробностях спасения молодых людей. По его словам, спасенная девушка отравилась угарным газом и теряла сознание. Кроме того, помощь медикам требовалась и ее знакомым. Он отметил, что всех троих доставили в больницу.