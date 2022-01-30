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Москвичка рассказала о спасении из окна горевшей квартиры

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Девушка Ирина, которую спасли из огня через окно полыхавшей квартиры на Дорожной улице в Москве, рассказала 30 января о том, как все произошло.

Она вспоминает, что ее сожители Адель и Тимур, повиснув на окнах, постучались ногами в окна соседа этажом ниже — Константина Кремлина. Тот помог им забраться внутрь своей квартиры. Уже потом ребята вызволили девушку из огня.

«Тимур и Адель — настоящие герои, смогли спасти жизни себе и меня вытащили», — написала Ирина в своем Instagram.

Ранее в этот день сосед Константин Кремлин рассказал о подробностях спасения молодых людей. По его словам, спасенная девушка отравилась угарным газом и теряла сознание. Кроме того, помощь медикам требовалась и ее знакомым. Всех троих доставили в больницу.

Пожар произошел на юге столицы в субботу, 29 января. По информации источника «Известий», причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

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