Прямой эфир
Происшествия
Оренбурженка перевела больше миллиона рублей лжегенерал-майору НАТО
Общество
В России за сутки госпитализировали 9883 человека с COVID-19
Мир
Лавров заявил о желании России равноправных отношений с США
Общество
Циклон «Надя» в ближайшие двое суток принесет в Москву сильные осадки
Мир
В Индии впервые пройдет перепись леопардов
Мир
Джонсон заявил о беспокойстве из-за ситуации на украинской границе
Общество
Сенатор Джабаров назвал Куравлева блестящим артистом
Общество
Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет
Мир
В Германии человек погиб в результате прохождения циклона «Надя»
Мир
На Украине заявили об экономических проблемах из-за паники в обществе

Актера Куравлева похоронят 1 февраля

Похороны актера Леонида Куравлева пройдут 1 февраля
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев будет похоронен во вторник, 1 февраля. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Человек с характером: умер Леонид Куравлев
Знаменитый артист скончался на 86-м году жизни

«Похороны Леонида Куравлева состоятся во вторник, скорее всего на Троекуровском кладбище», — приводит «РИА Новости» сообщение союза.

Ранее в этот день министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Куравлева. По ее словам, он был замечательным актером, человеком исключительного таланта и невероятной творческой энергии.

Сенатор Владимир Джабаров назвал Куравлева блестящим артистом, работы которого надолго останутся в памяти. Он добавил, что с удовольствием пересматривает фильмы с участием актера.

Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет.

Советский и российский актер театра и кино Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В числе наиболее известных работ артиста такие картины, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Афоня», «Семнадцать мгновений весны» и другие.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022