Актера Куравлева похоронят 1 февраля

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев будет похоронен во вторник, 1 февраля. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Похороны Леонида Куравлева состоятся во вторник, скорее всего на Троекуровском кладбище», — приводит «РИА Новости» сообщение союза.

Ранее в этот день министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Куравлева. По ее словам, он был замечательным актером, человеком исключительного таланта и невероятной творческой энергии.

Сенатор Владимир Джабаров назвал Куравлева блестящим артистом, работы которого надолго останутся в памяти. Он добавил, что с удовольствием пересматривает фильмы с участием актера.

Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет.

Советский и российский актер театра и кино Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В числе наиболее известных работ артиста такие картины, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Афоня», «Семнадцать мгновений весны» и другие.