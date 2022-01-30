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Посол РФ в Британии указал на сближение Москвы и Пекина из-за давления Запада

Посол в Британии Келин заявил, что Китай и Россия сближаются из-за давления Запада
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Давление Запада на Россию и Китай приводит к тому, что эти страны еще больше сближаются во многих экономических сферах. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

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«У нас сейчас самые лучшие отношения с Китаем. Вероятно, это лучший период в наших отношениях за всю историю. Мы испытываем все больший нажим [со стороны Запада], Китай также сталкивается с таким же нажимом со стороны государств — членов НАТО, в особенности США. Я уверен, что они толкают нас ближе друг к другу», — отметил он в опубликованном 30 января интервью газете Sunday Times.

По словам представителя дипмиссии, власти России активно сотрудничают с китайскими партнерами. Так, страны реализуют совместные проекты в различных направлениях экономики, в том числе газовой отрасли.

«Я могу сказать, что с точки зрения поставок газа и нефти, Китай является очень желанным партнером, поскольку это страна с огромным рынком, где имеется высокий спрос. Мы можем построить еще больше трубопроводов в Китай, нежели в Европу, и это будет для нас более выгодно, надежно и спокойно, чем ситуация с «Северным потоком – 2», — добавил посол.

3 января в газете Daily Express написали, что президент России Владимир Путин «переиграл» Европу, договорившись с Китаем об увеличении поставок газа. Как отметил обозреватель издания Энтони Ашкенази, лидеры двух стран близки к заключению договора о строительстве нового трубопровода «Сила Сибири – 2», объемы поставок газа по нему будут сопоставимы с объемами, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку – 2».

23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Китая находятся на высоком уровне. Пекин и Москва развивают отношения, торговый оборот между странами превысил $100 млрд и он выше допандемийного уровня. Государства сотрудничают в энергетике, атомной энергетике, космосе, по гуманитарным сферам, безопасности, организовывают годы науки, культуры.

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