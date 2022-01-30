На Украине заявили об экономических проблемах из-за паники в обществе

Паника в украинском обществе из-за якобы планируемого Россией вторжения провоцирует экономические проблемы в стране. Об этом 30 января заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы уже страдаем экономически и становимся слабее из-за распространяемой в обществе паники. Поэтому рынки и люди должны понимать одну вещь: Украина и ее партнеры объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий. Мы все должны оставаться сильными», — сказал министр в интервью журналистке издания VICE News. Фрагмент беседы она опубликовала в своем Twitter.

По его словам, власти США оказали Украине огромную поддержку поставками вооружения. В то же время некоторые страны не по политическим причинам «не делают то, что могли бы». При этом Кулеба не назвал указанные государства.

Ранее в этот день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал полной нелепостью заявления властей США о якобы исходящей от России угрозе в сторону Украины. При этом даже сама украинская сторона указывает на отсутствие угрозы, отметил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что напряжение вокруг страны снизилось, но СМИ нагнетают обстановку. Он подчеркнул, что сообщения о возможной агрессии со стороны России привели к панике на рынках и в финансовом секторе, что оказало негативное влияние на экономику. Так, инвесторы принялись выводить из страны деньги.

В тот же день глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина стала инструментом западных стран в информационной войне, цель которой — нагнетать и запугивать. По его мнению, таким образом Запад пытается спровоцировать Украину на атаку и военное разрешение конфликта на юго-востоке страны.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Как подчеркивала российская сторона, подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.