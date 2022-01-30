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Автокатастрофа в Лас-Вегасе унесла жизни не менее девяти человек

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Крупное смертельное ДТП с участие шести автомобилей произошло в Северном Лас-Вегасе. Об этом 30 января сообщает телеканал ABC News со ссылкой на информацию полиции.

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По данным правоохранительных органов, всего участниками ДТП оказались 15 человек. В автокатастрофе погибли по меньшей мере девять человек, среди которых есть подростки.

«Мы еще не видели такого дорожно-транспортного происшествия с массовыми человеческими жертвами», — цитирует телеканал сотрудника по связям с общественностью полиции Северного Лас-Вегаса Александра Куэваса.

По данным полиции, главный участник аварии на автомобиле Dodge Challenger проехал на высокой скорости через красный свет и столкнулся с несколькими машинами. Отмечается, что нарушивший ПДД водитель скончался на месте. Несколько автомобилей вынесло с дороги на пустырь.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося и личности погибших.

Крупное смертельное ДТП произошло и на западе Боливии в районе населенного пункта Ками. Об этом стало известно 29 января. Пассажирский автобус сорвался с обрыва и, пролетев 200 м, упал в овраг. Погибли 11 человек. Пострадали 18, все они госпитализированы. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность транспортного средства. Водитель автобуса выжил. Идет расследование происшествия.

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