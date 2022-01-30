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Ребенок погиб в результате пожара в Кемеровской области

Ребенок погиб, еще четыре человека пострадали в результате пожара в Кемеровской области
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Пожар произошел в деревянном частном доме в Кемеровской области. В результате происшествия погиб один ребенок, еще четыре человека пострадали, сообщил представитель экстренных служб.

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«Пожар в одноэтажном деревянном доме в населенном пункте Каменный Кемеровской области ликвидирован. Пострадали пять человек, из них погиб один ребенок, четыре человека госпитализированы», — сказал он «РИА Новости» 30 января.

Днем ранее пожар произошел в квартире на юге Москвы. По данным «Известий», спасатели эвакуировали из дома 12 человек. Одну женщину пришлось вытаскивать из огня через окно, это сделали двое мужчин этажом ниже.По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. Пострадали три человека, двое из них находятся в реанимации с ожогами.

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