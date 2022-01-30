Стали известны подробности спасения девушки из горящей квартиры в Москве

Жилплощадь, где, по предварительным данным, начался пожар из-за неисправности проводки, снимали студенты — трое парней и одна девушка. Константин Г. успел выбраться из квартиры, Тимуру З. и Аделю А. помог выбраться через окно сосед этажом ниже Константин Кремлин. Следом они начали спасать ту самую девушку по имени Ирина. О том, как все произошло, Кремлин рассказал 30 января.

«Я в квартире был один, спать собирался, а потом началось. Когда вот это все, я открыл окно и стал принимать сначала молодого человека, потом второго, и они уже спасали девушку. Когда я их принял, потом весь дым улегся, поднялись пожарные», — рассказал Кремлин в беседе с МИЦ «Известия».

По словам соседа, погорельцы были в домашней одежде и он дал им свои вещи. Девушка отравилась угарным газом и теряла сознание. Всех троих доставили в больницу. По словам Кремлина, этих молодых людей он увидел впервые.

«Я просто знаю, что там неблагополучная была квартира. Насколько я вчера услышал, это были ребята неместные. Там все очень быстро всполыхнуло», — рассказал житель дома.

На кадрах, где спасают девушку, видны ее знакомые. Сосед, принимавший участие в этом деле, на камеру не попал.

Пожар произошел на юге столицы в субботу, 29 января.