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Оренбурженка перевела больше миллиона рублей лже-генерал-майору НАТО

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55-летняя жительница Бузулукского района Оренбургской области стала жертвой интернет-мошенничества, в результате которого лишилась почти 1,2 млн рублей. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В августе прошлого года россиянка познакомилась в интернете с мужчиной, который представился сотрудником вооруженных сил НАТО — генерал-майором по имени Берн из Германии. В ходе переписки, длившейся до января текущего года, мужчина заявил пострадавшей о готовности переехать в Россию для совместного проживания. Но для этого ему нужны были деньги. Тогда россиянка собрала необходимую сумму и перевела «жениху». Спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

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«Оформив в различных кредитных организациях города Бузулука кредиты с сентября по январь на общую сумму 1 186 100 рублей, женщина перевела их «жениху-генералу», но, не дождавшись его приезда, поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию», — рассказали ведомстве.

В настоящее время полицейские устанавливают личности и местонахождение лиц, причастных к совершению преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В июле прошлого года телефонные мошенники обманули 44-летнюю жительницу Москвы на 5 млн рублей. Было установлено, что 14 июля москвичка получила звонок с неизвестного номера. Представившийся «сотрудник банка ВТБ» ей сообщил, что была подана заявка на изменение финансового номера, который привязан к ее личному кабинету, а также оформлен кредит на сумму 4,5 млн рублей.

Испугавшись, жертва мошенника стала следовать всем его дальнейшим инструкциям — женщина пошла в банк и взяла кредит, после чего внесла деньги несколькими частями на различные сберегательные счета. В итоге она перевела мошенникам полученные в кредит деньги, а также свои сбережения — более 600 тыс. рублей. Общий ущерб составил более 5 млн. рублей.

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