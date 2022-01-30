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Опубликованы кадры сгоревшей квартиры в Москве, из которой спасли девушку

Опубликованы кадры сгоревшей квартиры в Москве, откуда через окно спасли девушку
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В распоряжении «Известий» 30 января оказались кадры с места пожара в квартире на Дорожной улице в Москве.

На кадрах видны последствия пожара: огонь уничтожил практически все в квартире.

Пожар произошел на юге столицы в субботу, 29 января. По данным «Известий», спасатели эвакуировали из дома 12 человек. Одну женщину пришлось вытаскивать из огня через окно, это сделали двое мужчин этажом ниже.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. Пострадали три человека, двое из них находятся в реанимации с ожогами.

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