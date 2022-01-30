Microsoft отразила рекордную DDoS-атаку мощностью 3,47 терабит в секунду

Microsoft отразила рекордную DDoS-атаку. Ее мощность составила 3,47 терабит в секунду. Хакеры были нацелены на клиента Azure в Азии, передает телеканал «Известия». Атаковали одновременно из 10 тыс. точек по всему миру. Среди источников: США, Китай, Индия, Иран и Южная Корея. В конце 2021 года число кибератак на клиентов Azure выросло на 40%. В день сервисы Microsoft отражали в среднем 1955 нападений.

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