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Лавров заявил о неготовности Украины к членству в НАТО

Лавров: Украина не готова вступить в НАТО и не может укрепить безопасность альянса
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Украина не готова к вступлению в НАТО и не способна внести вклад в укрепление безопасности альянса. Такое мнение 30 января выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Каждый раз получается, что линия, которую они (страны НАТО) должны оборонять, сдвигается всё восточнее. Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает», — подчеркнул министр в эфире «Первого канала».

По его словам, потенциальное членство Украины в НАТО стало бы грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя главы США и других стран-членов альянса. В связи с этим такой исход серьезно подорвет отношения Запада с Россией.

Как уточнил Лавров, решение о принятии новых членов в НАТО должно соответствовать положению об укреплении безопасности альянса. Соответствующая норма прописана в статье 10 Вашингтонского договора о создании организации.

«У них не просто право «кого хочу, того приглашаю» — они должны посмотреть, насколько это добавляет безопасности самому альянсу. Приняли страны, с народами которых у нас добрые отношения, — Черногория, Македония. Американские авторы задаются вопросом: как это укрепило безопасность НАТО? Какой вклад в безопасность блока вносят эти страны, учитывая их военный и военно-технический ресурс», — добавил глава ведомства.

26 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Украина пока не достигла нужной точки для передачи стране плана действий для членства НАТО.

При этом, как подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, армия страны сделала огромный шаг, чтобы приблизиться не только к плану действий по членству в НАТО, но и к полноценному членству в альянсе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 16 января, что отношения РФ с НАТО подошли к красной линии из-за продвижения альянса на Украину.

В декабре замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности страны.

В Киеве считают вступление в НАТО главным направлением внешней политики Украины. В 2014 году украинский парламент принял решение отказаться от внеблокового статуса страны. В 2019 году украинские власти изменили текст конституции, теперь в ней прописано, что государство нацелено присоединиться к альянсу.

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