Финансист спрогнозировал укрепление рубля в начале февраля

В начале февраля возможно возвращение рубля в диапазон 74–76 за доллар. Об этом заявил заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров в воскресенье, 30 января.

«Выросла напряженность на геополитической арене, а заявления о новых санкциях только добавили огня на валютном рынке. В какой-то момент рынок стал излишне эмоционален и не мыслил логически. Это и привело к ослаблению рубля», — заявил Макаров в беседе в агентством «Прайм».

Макаров отметил возможность ослабления геополитической напряженности уже в начале февраля.

«В феврале верится, что напряженность спадет, дипломатия победит, эмоции уйдут, и Центральный банк (ЦБ) поднимет ключевую ставку. Это может позитивно повлиять на российский рубль и даст «топлива» для укрепления до 76–74 рублей за доллар», — сообщил аналитик.

Если же, по словам специалиста, на рубль будет продолжено давление, то ЦБ может выйти на рынок с дополнительными интервенциями.

Российский фондовый рынок и рубль 24 января на фоне обострения геополитических противоречий между Россией и Западом падали так же, как в начале пандемии: долларовый индекс РТС рухнул на 8,1% к прошлому закрытию и на 33% — к пиковому значению 25 октября 2021 года. Индекс Мосбиржи терял в ходе торгов днем около 6%, обновив минимальные отметки 8 декабря 2020 года. Апрельский фьючерс на Brent опускался на 0,09%, до $87 за баррель. Акции российских эмитентов теряли от 2 до 12%.

После этого Центральный банк России принял решение о приостановке покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Как уточнили в пресс-службе регулятора, ЦБ отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности в случае их появления.