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Великобритания решила вдвое увеличить численность военных в Эстонии

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Великобритания в два раза увеличит в Эстонии свой воинский контингент, действующий в составе многонационального батальона Североатлантического альянса (НАТО). Об этом говорится в заявлении главы британского МИДа Лиз Трасс.

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«Наши дипломатические усилия сочетаются с мерами сдерживания. Мы предлагаем НАТО [поставить в регион] дополнительные самолеты, военные корабли и специалистов. Мы вдвое увеличиваем численность военнослужащих в Эстонии, а также приводим в состояние боеготовности авианосец HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») на случай, если напряжение будет нарастать», — приводит Daily Telegraph слова министра 30 января.

По словам Трасс, Великобритания больше всех в Европе из стран НАТО тратит средств на оборону.

О намерении увеличить число военных в Эстонии правительство королевства сообщило еще накануне. Уточнялось, что количество солдат увеличится с 900 до 1800. Кроме того, Лондон планирует направить в Восточную Европу военные корабли и истребители, а также предоставить странам Прибалтики вертолеты Apache. Это якобы должно стать «четким посланием» Москве, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

В тот же день украинский оппозиционный журналист, общественный деятель Руслан Коцаба в беседе с «Известиями» указал на то, что власти Великобритании распространяют ложные сведения о «российской угрозе» в сторону Украины. Вместе с тем Лондон поставляет Киеву огромное количество летального оружия, показывая тем самым, что политический путь себя исчерпал и остаются лишь военные действия.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» РФ на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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