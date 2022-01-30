Лавров обвинил США в способности предать друзей ради выгоды

Власти США способны ради своей выгоды предать тех, с кем дружат. Такое заявление 30 января сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Вашингтон в своих действиях на международной арене прагматичен, где-то утилитарен. Когда США что-то покажется отвечающим их интересам, они могут предать в известной степени тех, с кем дружили, сотрудничали и кто обеспечивал их позиции в разных регионах мира», — подчеркнул он.

В качестве примера министр напомнил о бывшем президенте Египта Хосни Мубараке.

«Вашингтон пальцем не пошевелил, когда его арестовали. Хотя он никуда не бежал, оставался в Египте после того, как ушел со своего поста. Долгое время его возили в суд в клетке», — указал Лавров.

Также глава ведомства упомянул ситуацию в Афганистане.

«Посмотрите, что произошло в Афганистане. Много примеров, когда американцы руководствовались исключительно своими прагматичными, по-народному — эгоистичными, интересами», — резюмировал министр.

26 января посол США Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

12 января посол России в США Анатолий Антонов отметил, что российской и американской сторонам переговорного процесса пора задуматься о будущих поколениях и о том, как они будут жить вместе. Россия выступает за разрядку напряженности и создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества, заверил он.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры России, США и НАТО о гарантиях безопасности. В предложенных Москвой проектах договоров говорится о недопустимости расширения НАТО на восток. Также в документе прописаны требования по отводу вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещению ударных вооружений у российских рубежей.