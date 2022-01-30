Врач предупредила об опасных последствиях кома в горле

Ком в горле может сигнализировать о смертельном заболевании человека. Врач-терапевт Ирина Ескова рассказала 30 января в беседе с Пятым каналом.

Как отмечает специалист, чаще всего ком в горле образуется, когда человек перенервничал либо испытывал стресс на протяжении длительного времени. Однако если ком в горле сопровождается першением и затруднением глотания, то это может быть следствием перенесенного инсульта или черепно-мозговой травмы.

Ком в горле может также сигнализировать о заболевании ЖКТ. Это ощущение характерно при изжоге, появлении язв и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

«Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани. При заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавлением нервных корешков. При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть», — отметила терапевт.

Ком в горле представляет опасность, если также возникает, например, при ангине. Как пояснила Ескова, при ангине воспалительный процесс может повлечь за собой отек, нагноение. Это может привести к удушью из-за перекрытия дыхательных путей. Кроме того, похожие симптомы может иметь рак. Они сопровождаются болью при глотании, приеме пищи и воды, а также дыхании. Ескова отметила, что в таких случаях следует немедленно обращаться за помощью к врачу.

В ноябре прошлого года главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала о первых симптомах диабета. Как отметила врач, в первую очередь это выраженная жажда, сухость во рту, учащенное, обильное мочеиспускание, вялость, утомляемость и снижение привычной активности. Она также сообщила, что возможны такие проявления, как плохое заживление царапин, порезов, ран, грибковые поражения кожи, необъяснимое снижение массы тела на фоне привычного рациона питания. Драпкина отметила, что все перечисленное — серьезный повод обратиться к врачу.