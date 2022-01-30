Школьница выжила после падения с 22-го этажа в Москве

14-летняя школьница выжила после падения с балкона на 22-м этаже дома в Москве на Загорьевской улице. Пострадавшая была доставлена в больницу. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в субботу, 29 января.

По данным телеканала, на балконе школьница находилась с подругой. По неизвестным причинам она сорвалась вниз. Подруга пыталась ее удержать, но не получилось.

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также травму живота и ушибы. По предварительным данным, в организме школьницы был обнаружен алкоголь.

По информации Life.ru, школьница состоит на учете у психиатра.

В мае прошлого года двухлетний ребенок выжил после падения с высоты седьмого этажа в Москве в Шенкурском проезде. По информации столичной прокуратуры, ребенок, оставшись без присмотра матери, выпал из окна квартиры. Мама ребенка в этот момент находилась дома.