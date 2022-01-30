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Бейдер победил Молдавского и защитил титул чемпиона на турнире Bellator 273

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Американский чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер одержал победу над россиянином Валентином Молдавским в главном поединке турнира Bellator 273. Встреча состоялась в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр».

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Бой продлился все пять раундов и закончился победой Бейдера, утвержденной единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47). Таким образом спортсмен защитил свой чемпионский титул.

На счету 38-летнего американца 29 побед и семь поражений.

Молдавский потерпел второе поражение в карьере, прервав серию из шести побед подряд.

28 января на «Вечере бокса» РЕН ТВ поединок Павла Шульского и Данияла Т-34 Эльбаева окончился ничьей. Бойцы сражались четыре раунда, передавая друг другу преимущество в бою, но удержать его до победы ни один из боксеров не смог.

В рамках турнира также встретились Зелимхан Дукаев и Вячеслав Дацик. Бой завершился проигрышем последнего.

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