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Врач назвала главный «орган-мишень» при «Омикроне»

Врач Кузенкова: главным «органом-мишенью» при «Омикроне» являются легкие
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Штамм коронавируса «Омикрон», как и другие варианты инфекции, в первую очередь поражает легкие. При этом он намного реже вызывает осложнения, рассказала главный врач городской поликлиники Москвы № 68 Наталья Кузенкова.

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«Здесь есть несколько органов-мишеней. Самый главный орган-мишень — это легкие, и хотя уже сейчас известно, что штамм «Омикрон» значительно реже вызывает пневмонии, и мы это видим в нашем амбулаторном КТ-центре, но одним из осложнений может быть коронавирусная пневмония и отдаленные последствия, которые связаны с коронавирусной пневмонией», — сказала специалист в беседе с Lenta.ru 30 января.

Одним из наиболее частых осложнений при коронавирусе является тромбообразование. Такой эффект обусловлен повышением вязкости крови, что, в свою очередь, может привести к инсульту и появлению тромбов в сосудах нижних конечностей, предупредила врач.

По ее словам, защитить от вируса и возможных осложнений заболевания поможет вакцинация. Как отметила Кузенкова, привитые граждане намного легче переносят COVID-19.

В этот же день лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, почему необходимо серьезно относиться к насморку во время «Омикрона». По его словам, при насморке опасность заключается в том, что нарушается процесс насыщения мозга кислородом, поскольку для него дыхание через нос имеет первостепенное значение.

Ранее, 28 января, вирусолог, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов указал на то, что симптомы «Омикрона» мало чем отличаются от течения острого респираторного заболевания. К частым симптомам штамма эксперт отнес першение в горле, насморк, жидкие выделения из носа, ломоту во всем теле и слабость.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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