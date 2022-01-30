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Исследование показало долю делающих накопления россиян

Исследование «Синергии»: 26% россиян делают накопления
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26% жителей России делают накопления, при этом большая их часть откладывают менее 5 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра университета «Синергия».

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«Около 64% из них ежемесячно откладывают менее 5 тыс. рублей, 20% — от 5 до 10 тыс. рублей, а 9% — от 15 до 20 тыс. рублей. Больше 20 тыс. удается скопить только 7% опрошенных», — приводит сообщение аналитиков «РИА Новости».

При этом чаще всего граждане откладывают средства на крупные покупки. Так, больше всего россияне копят на бытовую технику, автомобили, недвижимость, путешествия, образование.

Кроме того, накопления часто связаны с желанием обезопасить себя во время пенсии и на случай «черного дня».

В исследовании приняли участие 5 тыс. россиян из всех регионов страны.

24 января сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что наличные деньги хотя бы в небольшом количестве обязательно должны храниться в доме. По его словам, необходимо создать резерв, равный расходам семьи как минимум на полгода. После создания такой «финансовой подушки» можно задумываться об инвестировании или сбережении оставшихся средств.

16 декабря 2021 года эксперты назвали оптимальный размер «финансовой подушки». По мнению международного финансового консультанта FCP Financial Management Ltd Исаака Беккера, объем средств на «черный день» должен быть таким, чтобы покрыть траты семьи на 6–12 месяцев в условиях непредвиденных обстоятельств.

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