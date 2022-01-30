Врач назвал последствия частого употребления фастфуда и полуфабрикатов

Регулярное употребление фастфуда и полуфабрикатов чревато рядом последствий, предупредил врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев.

«Основной вред от регулярного употребления нездорового питания — это лишние килограммы жира. Сначала лишний вес, а потом ожирение. Такой путь у 60% населения развитых стран. У остальных людей, которые не склонны к лишним килограммам, будет обострение хронических желудочно-кишечных заболеваний, хронического гастрита, панкреатита, желчекаменной болезни», — указал он в беседе с RT.

Кроме того, такой рацион может привести к целлюлиту. При этом данный эффект ярче выражается именно в случае с фастфудом, тогда как вред от полуфабрикатов проявляется в меньшей степени, считает эксперт.

По его словам, редкое употребление полуфабрикатов допустимо, но с условием полноценного трехразового питания.

17 января о вреде частого употребления фастфуда рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он порекомендовал отказаться от покупки готовых сырников и наггетсов, которые остается только пожарить.

По его словам, замороженные сырники вредны, поскольку в них содержится большое количество сахара и масел. Кроме того, в таких продуктах много трансжиров, которые организм не может переваривать, потому они накапливаются в нем и становятся источником воспаления.