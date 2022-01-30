Трамп пообещал добиться компенсации от КНР в случае победы республиканцев

Республиканская партия США и правительство в случае победы на выборах потребуют от Пекина компенсацию в триллионы долларов за распространение SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 29 января, в ходе выступления на акции «Спасти Америку» для своих сторонников в городе Конро (штат Техас) заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Трансляция велась телеканалом FoxNews.

«Мы привлечем Китай к ответственности за высвобождение вируса и возьмем с них триллионы долларов за тот ущерб и страдания, которые они вызвали», — подчеркнул политик.

Кроме того, он пообещал, что в случае победы республиканцев будут возобновлены работы по возведению стены на южной границе страны, которая, по его словам, «будет готова через три недели».

Ранее, в июне, Трамп обвинил власти Китая в уничтожении имевшихся доказательств распространения нового коронавируса из лаборатории в Ухане. По его словам, он изначально был убежден в том, что SARS-CoV-2 начал распространяться из китайской лаборатории, и отметил, что такая версия набирает в США популярность. Он также уверен, что Китай «нужно заставить заплатить» за урон, который страна якобы нанесла всему миру.

В мае 2021 года в комитете палаты представителей США по разведке сообщалось о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавирусной инфекции произошла из Уханьского института вирусологии.

Позже газета The Wall Street Journal написала, что болезнь сотрудников Уханьского института в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса. Издание поясняло, что болезнь ученых проходила тяжело.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 25 мая заявила, что Соединенные Штаты выступают за изучение различных теорий происхождения нового COVID-19 в рамках независимого международного расследования.

Президент Штатов Джо Байден на следующий день велел американским разведслужбам «удвоить усилия» в поиске источника происхождения инфекции. В докладе он попросил уделить особое внимание отдельным областям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, в том числе «вопросам по Китаю».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах.