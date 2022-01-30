Теннисист Демин рассказал о сложностях юниорского Australian Open

Российский теннисист Ярослав Демин рассказал «Известиям» о юниорском турнире Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором он дошел до четвертьфинала. Там он сыграл с соперником из Чехии, который назвал их матч «лучшим в его жизни».

«Турнир прошел достаточно тяжело. Надо было приспособиться к условиям, которые там были. А так, в целом, турнир для меня удался. Вообще всё понравилось. Я первый раз находился в Австралии: это и климат, и погода, и корты другие совершенно, и игроки топ-уровня», — рассказал 16-летний теннисист.

Демин считает, что успешно выступить ему помогли подготовка, высокий уровень и трудолюбие.

«В четвертьфинале я себя достаточно плохо чувствовал в тот день, и не всё получалось. Плохо встал с утра, и потом всё было не очень. Но потом, после матча, ко мне подошел чешский теннисист и сказал, что это лучший матч в его жизни», — признался он.

Впереди у спортсмена углубленное медицинское тестирование (УМО) в Москве, поездка на тренировку в Испанию, где он будет готовиться к турниру в Бразилии, а также к Открытому чемпионату Франции по теннису Roland Garros.

Россиянин Ярослав Демин дошел до четвертьфинала юниорского Australian Open, в котором уступил представителю Чехии Якубу Менсику со счетом 0:6, 1:6. Матч длился 53 минуты.

Главный финал Australian Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем состоится в воскресенье, 30 января. В четвертьфинале 26 января россиянин победил канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах. Как заявил тогда Тарпищев, эта победа Медведева стала исторической.