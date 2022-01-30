Трамп обвинил Байдена в дефиците типографских материалов для печати его книги

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена повинна в том, что Дональд Трамп столкнулся с дефицитом типографских материалов для продолжения печати своей книги. Такое заявление сделал экс-президент Трамп в субботу, 29 января.

По его словам, нынешний президент допустил как товарные дефициты, так и рекордную инфляцию.

«Цепочки поставок рассыпаются. Вы можете поверить, что происходит? Ничего невозможно достать. Полки пусты. Я подготовил книгу, а они ее больше не могут печатать. Не могут достать бумагу, клей, чернила. Идите и купите ее. Вам понравится», — рассказал он на митинге своих сторонников в техасском городе Конро, трансляцию вел канал Fox News.

На том же выступлении Трамп назвал телефонный разговор Байдена с Зеленским провалом. По его словам, если хотя бы половина того, что рассказывают про телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, правда, то это неудача.

Он также допустил, что некомпетентная и слабая политика президента США Джо Байдена может спровоцировать третью мировую войну. Бывший американский лидер подчеркнул, что при Байдене КНДР резко увеличила число пусков ракет, Китай угрожает Тайваню, а Иран подошел к созданию ядерной бомбы.

Кроме прочего, Трамп заявил, что президенту следует послать солдат на защиту границы от нелегальных мигрантов, а не в Восточную Европу. Таким образом Трамп отреагировал на заявление Байдена о скорой отправке в восточноевропейские страны, являющиеся членами НАТО, небольшого контингента войск США.