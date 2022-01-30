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В Японии назвали тип запущенной КНДР баллистической ракеты

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КНДР могла произвести пуск баллистической ракеты, средней или большой дальности. О этом на пресс-конференции в воскресенье, 30 января, заявил секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает NHK.

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«Существует вероятность, что был произведен пуск баллистической ракеты средней дальности или с дальностью выше среднего», — отметил он.

Секретарь кабмина добавил, что Япония примет все меры для обеспечения безопасности страны и людей, путем сбора информации и «отслеживания оповещений о дальнейших пусках баллистических ракет».

По его словам, ракета пролетела около 800 км и достигла максимальной высоты две тысячи километров. Полет продлился около 30 минут. Вхождения в исключительную экономическую зону Японии зафиксировано не было.

Мацуно осудил ракетные испытания Пхеньяна, подчеркнул, что они нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН и заявил о направлении решительного протеста в организацию.

При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Глава правительства Фумио Кисида дал указание «провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств».

30 января со стороны Северной Кореи произошел запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Информацию о пуске ракеты подтвердила береговая охрана Японии.

Этот пуск северокорейской ракеты стал седьмым по счету с начала года. Последний запуск состоялся 27 января.

Ранее 14 января о неприемлемости испытаний в КНДР уже заявили в Великобритании. МИД страны подчеркнул важность санкций против незаконной разработки оружия КНДР, пока действуют ее военные программы.

13 января постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила позицию Вашингтона, который предложил ООН ввести санкции против Пхеньяна за шесть пусков баллистических ракет с сентября 2021 года, поскольку каждый из них был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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