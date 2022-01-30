Эксперт рассказала об опасности функции бесконтактного приема платежей от Apple

Функция бесконтактного приема платежей от Apple может позволить преступникам несанкционированно снимать средства с незаблокированного телефона через одежду. Об этом рассказала менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова в воскресенье, 30 января.

Всемe виной — технология NFC.

«При потенциальной выгоде для бизнеса появятся вполне реальные риски для пользователей: технология NFC, планируемая к использованию, хоть и имеет короткий радиус действия, но всё же не блокируется текстилем. А так как теперь для считывания карты не будет требоваться наличия громоздкого терминала, возрастает риск несанкционированного снятия средств с незаблокированного телефона в кармане джинсов или куртки», — рассказала она «РИА Новости».

При этом пока не очень ясен механизм активации функции для физических лиц и методы банков для борьбы с несанкционированными операциями.

12 января директор Центра информационной безопасности компании «ЛАНИТ-Интеграция» Николай Фокин рассказал, что гаджеты с неоригинальной версией программного обеспечения (ПО) кибермошенникам легче взломать, чем смартфоны, приобретенные у официального производителя и оснащенные качественной прошивкой. Злоумышленники заинтересованы в неоригинальных версиях прошивки гаджетов, так как в этом случае они смогут получить доступ к данным большего числа пользователей.