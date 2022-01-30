Прямой эфир
Мир
Снегопад в Эстонии затруднил авиационное и дорожное движение
Происшествия
В здании РЖД в Амурской области вспыхнул крупный пожар
Мир
Переизбранный президент Италии объяснил согласие возглавить страну
Мир
WP рассказала о вывозе разведкой Украины секретных документов из Киева
Общество
Четырех женщин госпитализировали с отравлением в Новой Москве
Мир
Премьер Канады сменил резиденцию на фоне протестов
Общество
В астраханском приюте рассказали о проблеме отлова собак в регионе
Мир
Пхеньян выпустил неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Мир
Великобритания заявила о желании увеличить число своих военных в Эстонии
Общество
Врачи назвали причину отравления женщин в Новой Москве

Политолог заявил о будущей вынужденности Украины закупать газ у РФ

Политолог Корнейчук заявил, что после открытия «Северного потока — 2» Киев начнет закупать русский газ
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина вынуждена будет начать прямые поставки газа из России после открытия газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук в воскресенье, 30 января.

Противогазовый пакет: чем могут обернуться санкции против газового сектора России
FT: Евросоюз и США готовят санкции против газового сектора России

Он полагает, что Украина столкнулась с небывалым дефицитом, и в следующий отопительный сезон Киеву «будет негде закупать газ». И потому власти, по его мнению, будут вынуждены пойти на «величайшее предательство».

«Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает «Северный поток — 2», а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с «Газпромом», — заявил Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.

Он также предположил, что украинские власти искусственно создали нынешний энергетический кризис, чтобы получить вынужденное одобрение у населения на покупку газа у России. Киев специально поднял тарифы на газ и «поставил бизнес на колени», считает политолог.

«Тогда украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь — только снизьте нам тарифы на газ. Это банальная политтехнология», — заключил Дмитрий Корнейчук.

24 января в «Газпрое» заявили, что запасы голубого топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы и Украины находятся на исторических минимумах.

В начале года «Газпром» на 55% сократил поставки газа в Европу через Украину в период за 1–9 января. По сравнению с предшествующими 10 днями декабря 2021 года объем среднесуточных поставок упал до 54 млн куб. м.

Независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш рассказал 10 января «Известиям», что энергокомпании региона надеются на то, что уже накопленных за 2021 год запасов, приобретенных по более низким ценам, а также газа, поступающего по долгосрочным контрактам, хватит на то, чтобы продержаться до конца отопительного сезона. А в случае наступления холодов в Европе стратегия европейских энергокомпаний по снижению наращивания запасов газа приведет к резкому росту спроса газа и, следовательно, цен.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022