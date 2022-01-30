Политолог заявил о будущей вынужденности Украины закупать газ у РФ

Украина вынуждена будет начать прямые поставки газа из России после открытия газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук в воскресенье, 30 января.

Он полагает, что Украина столкнулась с небывалым дефицитом, и в следующий отопительный сезон Киеву «будет негде закупать газ». И потому власти, по его мнению, будут вынуждены пойти на «величайшее предательство».

«Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает «Северный поток — 2», а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с «Газпромом», — заявил Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.

Он также предположил, что украинские власти искусственно создали нынешний энергетический кризис, чтобы получить вынужденное одобрение у населения на покупку газа у России. Киев специально поднял тарифы на газ и «поставил бизнес на колени», считает политолог.

«Тогда украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь — только снизьте нам тарифы на газ. Это банальная политтехнология», — заключил Дмитрий Корнейчук.

24 января в «Газпрое» заявили, что запасы голубого топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы и Украины находятся на исторических минимумах.

В начале года «Газпром» на 55% сократил поставки газа в Европу через Украину в период за 1–9 января. По сравнению с предшествующими 10 днями декабря 2021 года объем среднесуточных поставок упал до 54 млн куб. м.

Независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш рассказал 10 января «Известиям», что энергокомпании региона надеются на то, что уже накопленных за 2021 год запасов, приобретенных по более низким ценам, а также газа, поступающего по долгосрочным контрактам, хватит на то, чтобы продержаться до конца отопительного сезона. А в случае наступления холодов в Европе стратегия европейских энергокомпаний по снижению наращивания запасов газа приведет к резкому росту спроса газа и, следовательно, цен.