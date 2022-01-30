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Трамп обвинил Байдена в создании риска возникновения третьей мировой войны

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Некомпетентная и слабая политика президента США Джо Байдена может спровоцировать третью мировую войну. Об этом в субботу, 29 января, заявил 45-й глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на акции «Спасти Америку» в городе Конро (штат Техас). Трансляцию ведет телеканал FoxNews.

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«Слабость и некомпетентность Байдена создает реальный риск третьей мировой войны», — отметил он.

Бывший американский лидер подчеркнул, что при Байдене КНДР резко увеличила число пусков ракет, Китай угрожает Тайваню, а Иран подошел к созданию ядерной бомбы. Кроме того, Трамп указал на слабое управление выводом американских войск из Афганистана.

Как сообщила газета The New York Times 29 января, ни одна страна раньше не собиралась вводить настолько обширные рестрикции против настолько большой экономики, как планируемые санкции США в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Авторы статьи пришли к выводу, что подобные меры спровоцируют беспорядок сначала в экономиках развитых стран, а потом и дестабилизацию всей финансовой системы мира. Это, по словам аналитиков, еще не считая ответных мер от России.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ. Дипломат подчеркнул, что Россия не собирается начинать войну с Украиной.

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