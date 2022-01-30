16 человек найдены без сознания в отеле американского штата Огайо

Шестнадцать человек, из которых семь в критическом состоянии, были госпитализированы после обнаружения их без сознания около бассейна отеля Hampton Inn в городе Мэрисвилл, штат Огайо, в субботу вечером, 29 января, пишет Daily Mail.

По словам начальника полиции Мэрисвилла Тони Брукса, примерно в 17:30 вечера начали поступать звонки о том, что людей нашли без сознания в Hampton Inn.

Позже стало известно, что первый звонок поступил из-за того, что двухлетняя девочка потеряла сознание у бассейна отеля. Со временем звонков становилось всё больше, люди жаловались на «жжение в горле и головокружение». Отель эвакуировали, уточняет американское бюро The Sun.

Местная полиция ведет расследование происшествия, чтобы определить, стало ли его причиной химическое вещество в бассейне или утечка угарного газа.

В России 20 января двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Саратове. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Инцидент произошел в квартире пятиэтажного дома. Пострадали 33-летний мужчина, 27-летняя женщина и их двухлетний сын.