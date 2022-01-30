Политолог заявил о надежде США на эффект от слов о переброске войск в Европу

Политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа в воскресенье, 30 января, в интервью «Известиям» высказал мнение, что заявление президента США Джо Байдена о переброске американских войск в Восточную Европу имеет своей целью показать союзникам поддержку Вашингтона.

По его словам, именно небольшой контингент говорит о том, что Соединенные Штаты не заинтересованы в развязывании масштабного конфликта или, по крайней мере в том, чтобы американские военные принимали в нем весомое участие.

Политолог полагает, что американский лидер рассчитывает на эффект от самого заявления, а не от реальных действий.

«Своими словами он показывает поддержку Вашингтона своим союзникам, тем, куда он эти войска направит. Скорее всего, это будут прибалтийские страны. Польша, возможно, Румыния. Но нужно понимать, что в Донбассе уже на линии фронта есть не только американские специалисты, но и английские, и из других стран. А еще там есть военные из частных обществ, то есть их число уже сравнительно велико. И они реально помогают украинским военным затянуть удавку на шее тех, кого на Украине считают сепаратистами», — отметил эксперт.

Леруа также указал на то, что Вашингтону сейчас нужно увеличить контроль над союзниками по НАТО и Евросоюзу, и эффект от принятого Байденом решения должен способствовать этому.

«Его сообщение союзникам в первую очередь состоит в том, что Штаты готовы и будут защищать Европу, хотя это противоречит здравому смыслу и даже словам многих политиков, в том числе самого Зеленского, о том, что слухи о скорой войне с Россией преувеличены. У российских войск нет никакого желания переходить границы своей страны, и на Западе это прекрасно понимают, но Вашингтону необходимо было сделать жест союзникам, чтобы убедить их в том, что США «не потеряют лица» перед некоей угрозой от России», — пояснил политолог.

По мнению собеседника, основная часть стран, скорее всего, пока не будет сопротивляться действиям США в Европе, хотя некоторое нежелание их уже проступает весьма открыто.

«Хорватия, например, хотя она и член НАТО, уже заявила, что не будет посылать свои войска на Украину в случае конфликта с Россией. И это, конечно, серьезная брешь. Знак того, что союзники по Североатлантическому альянсу могут в конце концов перестать играть по американским правилам», — заключил Леруа.

Накануне глава Белого дома заявил о скорой переброске американских войск в Восточную Европу и в другие страны НАТО. При этом он уточнил, что их будет «не слишком много».

Ранее в тот же день Будапешт получил запрос от Вашингтона на размещение дополнительных американских войск на своей территории. Как сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, этот вопрос сейчас рассматривается в министерстве обороны страны.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что костяк американских сил, готовящихся к отправке в Восточную Европу, составят элитные воздушно-десантные части. Он отметил, что полный список частей Пентагон обнародовать не намерен.

26 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками возможность увеличения военного контингента в восточноевропейских странах Североатлантического альянса (НАТО) из-за гипотетического вторжения России на Украину. Отмечается, что дополнительные войска альянса могут быть дислоцированы на территории Болгарии, Румынии и Венгрии. Окончательного решения по данному вопросу пока не принято.

24 января в НАТО заявили об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины.

В тот же день Пентагон привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных, на случай если НАТО понадобится активизировать силы реагирования в Европе. На брифинге пресс-секретарь Джен Псаки сообщила, что США всегда высказывались о готовности укреплять восточный фланг НАТО, и официальные лица несколько недель обсуждают вопросы безопасности европейских партнеров.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Киеву со стороны РФ. Дипломат подчеркнул, что Россия не собирается начинать войну с Украиной.