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Ирландия приветствовала решение России о релокации военных учений

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Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени приветствовал решение Москвы о релокации учений ВМФ РФ в северо-восточной части Атлантического океана, написал он в Twitter в субботу, 29 января, после получения уведомления от российской стороны.

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«На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, с просьбой пересмотреть проведение военно-морских учений у берегов Ирландии. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы особой экономической зоны Ирландии. Я приветствую это решение», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу посол РФ в Дублине Юрий Филатов сообщил, что российский министр обороны Сергей Шойгу принял решение о релокации военных учений сил Военно-морского флота за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Дипломат отметил, что решение принято в ответ на просьбы правительства Ирландии и обращения ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии.

20 января стало известно, что в учениях ВМФ РФ в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов будет участвовать более 140 кораблей и 60 летательных аппаратов. Кроме того, к учениям планируется привлечь около 10 тыс. военнослужащих. Ряд учений пройдет в морских акваториях, которые прилегают к территории России. Помимо Атлантического океана учения будут проводиться в Тихом океане, Охотском, Северном и Средиземном морях.

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