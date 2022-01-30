На Сахалине два схода лавин перекрыли дорогу

Две лавины сошли на дорогу между Невельском и Шебунино в Сахалинской области. На трассу обрушилось почти 250 куб. м снега, сообщили в региональном управлении МЧС РФ в воскресенье, 30 января.

«В 07:35 (23:35 мск 29 января) поступило сообщение о том, что на автодороге Невельск–Шебунино произошли два схода снежных масс с выходом на дорогу, приблизительным объемом 150 куб. м и 100 куб. м», — рассказали в ведомстве.

Также в пресс-службе уточнили, что погибших и пострадавших из-за схода снега нет. Для расчистки дороги привлекли две бригады из трех человек и двух единиц техники. К 8:30 утра (00:30 мск) дорога была расчищена, проезд возобновлен, скопления автотранспорта не было.

Жителей Сахалинской области еще 12 января предупредили о риске схода снежных лавин. Неблагоприятная ситуация ожидалась на территории девяти муниципалитетов. По данным противолавинного центра Сахалинского УГМС, лавинная опасность прогнозировалась в Южно-Сахалинске, Анивском, Холмском, Корсаковском, Невельском, Томаринском, Макаровском, Углегорском и Долинском районах.

Сотрудники МЧС напоминают, что при попадании в лавину главной задачей является защита дыхательных путей от снежной пыли. Для этого можно использовать воротник, шарф, капюшон, шапку или ладонь. Согласно статистике, свыше трети человек выбираются из снежной лавины без посторонней помощи.