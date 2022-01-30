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Полиция Чехии проверит уничтожение в канцелярии президента отчета о взрывах во Врбетице

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Полиция Чехии начала проверку обстоятельств случайного уничтожения секретного отчета о взрывах на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году, в организации которых власти страны подозревают российские спецслужбы. Об этом в субботу, 29 января, сообщило радио Český rozhlas со ссылкой на источники.

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Данный факт выяснился, когда полиция попросила у администрации президента представить для проверки секретный документ. Правоохранители намеревались снять отпечатки пальцев и провести анализ ДНК, чтобы узнать, имели ли к нему доступ неуполномоченные лица. Однако получили ответ, что отчет по ошибке был уничтожен.

Руководитель президентской администрации Чехии Вратислав Минарж не подтвердил, но и не опроверг изданию уничтожение документа. В то же время он указал, что к нему не могли получить доступ те, кто не имеет на это права. Председатель комитета безопасности канцелярии президента республики Ян Новак добавил, что утилизацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня, составляющие в таких случаях все необходимые протоколы.

Отмечается, что полиция проверит, не нарушила ли администрация президента чешское законодательство.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля 2021 года. Тогда власти Чехии обвинили Москву в якобы причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 российских дипломатов, которых признали сотрудниками российских спецслужб.

В ответ МИД РФ выразил Чехии решительный протест, назвав обвинения «голословными и надуманными». Кроме этого, 20 сотрудников чешского посольства в Москве были объявлены персонами нон грата. Позже страны привели к паритету численность дипмиссий.

28 июня 2021 года стало известно, что Чехия потребовала от России компенсации ущерба на сумму €25,5 млн в связи со взрывами на складах во Врбетице.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что в ведомстве требования о компенсации сочли вымогательством.

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