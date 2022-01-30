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Врач назвал альтернативу горячей ванне при ОРВИ

Врач Тяжельников рассказал, как правильно принимать ванну при ОРВИ
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При острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) организм избавляется от токсинов в том числе через пот и кожу, поэтому о гигиене забывать нельзя, рассказал в воскресенье, 30 января, главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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«Если человек совсем плохо себя чувствует и повышена температура, то нужно обойтись обтираниями полотенцем, смоченным в теплой воде, после чего насухо вытереться. Важно, чтобы температура в комнате была комфортной и не было сквозняков. Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный, на пять-семь минут теплый, но не горячий душ», — рассказал он «РИА Новости».

Тяжельников напомнил, что главное при водных процедурах болеющего человека — не допустить перегрева или переохлаждения. А при повышенной температуре горячая ванна недопустима, так как горячая вода даст дополнительную нагрузку на сердце и вызовет еще большее повышение температуры. При ознобе согреваться нужно сухим теплом.

«Можно надеть дополнительную шерстяную одежду, теплые носки, укрыть больного дополнительным пледом. В то же время не нужно устраивать паровую баню под одеялом и разогревать больного горячими напитками, добиваясь обильного потоотделения. Достаточно согреться до комфортного состояния. Если температура у больного меньше 38 градусов, то ее не надо сбивать никакими способами: ни лекарствами, ни чаем с малиной. Если больше 38, то следует принимать жаропонижающие средства», — рекомендовал он.

Врач добавил, что в лечебных и профилактических целях полезно применять эфирные масла. Их можно не только добавлять в ванну, но и капать, например, на салфетку или использовать в специальных аромалампах.

В Москве на этой неделе власти распорядились о том, чтобы москвичи с симптомами ОРВИ дистанционно консультировались с врачом и открывали больничный. Они смогут выбрать один из трех вариантов действий: прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи, записаться через сайт, мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО», сайт mos.ru или получить аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного.

Вирусолог, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал, что при заражении «Омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции клиническая картина мало чем отличается от течения острого респираторного заболевания. Помимо прописанных врачом медикаментов, заболевшим пациентам необходимо пить как можно больше воды, уточнил профессор. Это необходимо для ускорения выздоровления.

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