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Врач назвал опасности затяжного насморка при «Омикроне»

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ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в воскресенье, 30 января, объяснил, почему к такому симптому омикрон-штамма коронавируса как насморк нужно относится очень серьезно.

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По его словам, при насморке опасность заключается в том, что нарушается процесс насыщения мозга кислородом, поскольку для него дыхание через нос имеет первостепенное значение.

«Носовое дыхание на 70% вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород», — приводит его слова радио Sputnik.

Врач предупредил о том, что длительный насморк может стать проблемой, поскольку из-за гипоксии голова будет «чугунной» и человек будет испытывать сильную головную боль.

В случае, если носовое дыхание не удается восстановить, а симптоматика нарастает в течение недели, Зайцев рекомендует обратиться за медицинской помощью.

При этом в случае осложнения затяжного насморка другими симптомами, указывающими на заражение омикрон-штаммом, врача лучше пригласить на дом.

«Если еще при этом человек чувствует слабость, повышение температуры тела, головную боль, то это самые настоящие признаки «Омикрона». Тогда к доктору в поликлинику идти уже не надо, потому что вы там всех заразите. Надо вызывать врача на дом», — заключил специалист.

Ранее, 28 января, вирусолог, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов указал на то, что симптомы «Омикрона» мало чем отличаются от течения острого респираторного заболевания. К частым симптомам штамма эксперт отнес першение в горле, насморк, жидкие выделения из носа, ломоту во всем теле и слабость. Желудочно-кишечный симптом встречается, по его словам, редко.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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