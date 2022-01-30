Председатель ХДС Мерц: отключение России от SWIFT станет страшной ошибкой для ЕС

Отключение России от платежной системы SWIFT станет страшной ошибкой, от которой пострадает Евросоюз (ЕС), заявил в интервью Die Welt в субботу, 29 января, председатель оппозиционной партии ФРГ «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц.

«При отключении России от SWIFT велика опасность ошибки, которая приведет к тому, что эта система рухнет и нам, возможно, придется перейти на китайскую платежную систему. Мы нанесем серьезный вред самим себе», — сказал он.

Еще одной ошибкой ЕС является попытка подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом.

«Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами», — подчеркнул политик.

Фридрих Мерц добавил, что после избрания лидером партии, необходимо принципиально пересмотреть некоторые внешнеполитические вопросы.

«Первый из них — как ХДС относится к России. Там нам нужно больше ясности», — отметил он.

Ранее, 14 января депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Мариана Хардер-Кюнель заявила, что отключение России от SWIFT повлечет серьезные последствия, особенно это отразится на ценах на энергоносители в Германии.

Как подчеркнул глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес 12 января, отключение РФ от SWIFT создаст серьезные проблемы на финансовом рынке Запада. По его словам, при таком сценарии особый экономический урон понесут финансовые организации, работающие с Россией.

Американский сенатор Джин Шахин 20 января сообщила, что США проводят анализ возможного ущерба для Запада в случае отключения РФ от SWIFT. Представитель Совета национальной безопасности США заявил Reuters, что «оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов — это рациональное управление и стандартная практика».