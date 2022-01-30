Два человека погибли в Великобритании из-за шторма «Малик»

Два человека погибли в результате падения деревьев во время шторма «Малик», который обрушился на северные районы Великобритании в субботу, 29 января. В некоторых частях Шотландии ветер бушевал со скоростью более 100 миль в час (около 44 м/с) и обесточил тысячи домов, сообщила The Guardian.

Девятилетний мальчик скончался в больнице после того, как на него и мужчину упало дерево в Уиннотдейле. Экстренные службы доставили их в больницу Королевского университета, но мальчика спасти не удалось. Мужчина находится на лечении.

В Шотландии 60-летняя женщина была смертельно ранена падающим деревом в Абердине во время порывов ветра до 85 миль в час (37 м/с), сообщили в полиции.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен провела в субботу экстренное заседание комиссии по вопросам непогоды и ее последствий.

«Последствия от «Малика» очень значительные. Энергетические компании прилагают все усилия для восстановления электроснабжения, но многие клиенты SSEN (Scottish and Southern Electricity Networks), особенно в Новой Шотландии, могут остаться без электричества в выходные. К сожалению, суровые погодные условия привели сегодня к человеческим жертвам. Мои мысли и соболезнования с теми, кто пострадал», — написала она в Twitter.

Стерджен добавила, что по мере того как «Малик» стихает, шторм «Кэрри» разразится ближе к вечеру воскресенья. Но для некоторых районов Шотландии, как, например, Хайленд, Грампиан, Тайсайд, он будет менее разрушительным.

Из-за ветра в 100 миль в час (44 м/с) в тысячах домов Шотландии и Англии было нарушено электроснабжение из-за обрушения линий электропередачи. Предупреждения о «желтом» уровне погодной опасности действовали по всей Шотландии, Северной Англии и некоторым частям Северной Ирландии большую часть субботы. Еще одно предупреждение о ветре действует в северных районах Великобритании с 18:00 воскресенья до полудня понедельника.

В субботу днем компания Northern Powergrid сообщила, что бригады всё еще работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения домов. Более 78 тыс. потребителей пострадали от отключения электроэнергии с 4 утра в субботу. Еще 30 тыс. потребителей остались без света преимущественно в Нортумберленде и районе графства Дарем. В Шотландии около 40 тыс. объектов недвижимости остались без электричества в Абердиншире, Ангусе, Пертшире и на побережье.

В Калининградской области в середине января пришлось ликвидировать последствия непогоды, которая обрушилась на регион. В результате сильного ветра в регионе повалено порядка 20 деревьев.

В другом конце мира, на юго-востоке Африки, число жертв тропического шторма «Ана» возросло до 70 человек. Двумя днями ранее, 25 января, сообщалось о 37 погибших. По новым данным, на Мадагаскаре в результате действия стихии погиб 41 человек, в Мозамбике — 18, в Малави — 11.