Главы МИД и МО Британии посетят в ближайшие дни Москву

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны страны Бен Уоллес в ближайшее время посетят Москву. Об этом сообщили в канцелярии главы британского правительства Бориса Джонсона в субботу, 29 января.

В заявлении отмечено, что перед представителями стоит задача улучшить отношения двух государств.

«После того как на этой неделе премьер-министр ясно заявил в Палате общин, что улучшение отношений с Россией возможно, он поручил министрам иностранных дел и обороны подготовиться к визитам в Москву в ближайшие дни для проведения переговоров с их коллегами. Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента (России Владимира — Ред.) Путина и добиваться деэскалации», — передали в Financial Times.

28 января в пресс-службе британского премьера сообщили, что Борис Джонсон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на будущей неделе. Кроме того, премьер-министр Великобритании также посетит регион Украины.

Прошлый телефонный разговор Джонсона и Путина состоялся 13 декабря 2021 года. В ходе разговора политики обсудили ситуацию на Украине. Как и другие западные лидеры, Джонсон выразил беспокойство по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ.