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Жена избитого Макса Топора прокомментировала драку боксера с его тренером

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Жена боксера Макса (Топора) Щербакова в воскресенье, 30 января, рассказала подробности о драке спортсмена с его тренером Альбертом Кармазяном в прямом эфире в соцсетях.

«Ребят, по факту это была не драка. Просто человек начал барагозить. Свои догадки включил по бою, ему не понравилось, как он прошел. И он стал наезжать с этой позиции. По видео видно, что Макс даже не собирался с ним драться», — отметила она.

По ее словам, то, что случилось, стало для нее неожиданностью.

«Я вообще не поняла, что произошло. А уже потом начала в конце орать, чтобы оба прекратили», — уточнила супруга бойца.

Конфликт, о котором идет речь, разгорелся после турнира «Вечер бокса», который прошел 28 января. Щербаков проиграл бой Максиму Новоселову.

Щербаков убежден, что именно Кармазян спровоцировал конфликт. В свою очередь, тренер считает, что агрессивно повел себя его подопечный.

После инцидента Щербаков рассказал, что Кармазян сломал ему нос, нанеся несколько ударов.

Соперник Топора на прошедшем турнире Максим Новоселов не исключил, что драка может серьезно сказаться на здоровье спортсмена. Он также отметил, что тренер, проявив агрессию, пытался тем самым возложить вину за поражение на Щербакова, и добавил, что с такими тренерами надо расставаться в пользу более надежной команды.

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