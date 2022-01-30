В Боливии в ДТП с автобусом 11 человек погибли и 18 пострадали

На западе Боливии в районе населенного пункта Ками произошло ДТП, жертвами которого стали по меньшей мере 11 человек. Об этом в субботу, 29 января, сообщило издание The San Diego Union-Tribune со ссылкой на дорожную полицию республики.

Отмечается, что пассажирский автобус сорвался с обрыва и, пролетев 200 м, упал в овраг. Погибли 11 человек, пострадали 18, все они госпитализированы.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность транспортного средства. Водитель автобуса выжил. Идет расследование происшествия.

Ранее, 18 декабря, три человека погибли и еще десять пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции. ДТП произошло на шоссе между городами Карс и Эрзурум.