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Президент Хорватии назвал провокаторов конфликта между РФ и Украиной

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Президент Хорватии Зоран Миланович, которого за высказывания об Украине занесли в черный список «Миротворца», заявил, что европейские политики провоцируют Украину на конфликт с Россией, «наводя туман» и обещая то, чего те никогда не получат, заявил он в эфире телеканала RTL в пятницу, 28 января.

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«Украина уже восемь лет находится в ужасном положении, по версии ЕС, который, по мнению Украины, действует безответственно. Они [украинцы] ничего не получили от ЕС, хотя те им обещали множество и множество всего», — отметил Миланович.

Политик заявил, что в своих оценках он не переступает черту, и, заявляя о коррупции на Украине, он лишь цитирует доклады европейских экспертов.

«У Украины есть проблема [коррупции], и ее необходимо решать. Надо вести переговоры, разговаривать, а не идти всё время по пути конфронтации с ядерной державой с гиперзвуковым оружием — Россией, это вам не Сербия. От кого бы ни исходило стремление навязать конфронтацию, это опасный шарлатан, а таких в Европе очень много», — заявил хорватский лидер.

Миланович подчеркнул, что ничего против Украины не имеет, но эта страна не член НАТО до сих пор.

«Европейские бюрократы насмехаются над ней, как и над другими государствами, наводят туман, обещая определенный статус. Страна, согласно выводам ЕС, в очень плохом состоянии. Теперь у них показатели на душу населения на уровне Косово. Является ли это успехом европейской политики?» — задался вопросом Миланович.

Ранее, 28 января, президент Хорватии заявил, что не является ни врагом Украины, ни другом России, а вот премьер-министр страны Андрей Пленкович ведет себя как «украинский агент». Миланович как президент страны не собирается извиняться перед Киевом за свои слова о том, что отзовет хорватских военных из сил НАТО в случае конфликта Украины с Россией, как это сделал Пленкович. Президент Миланович также добавил, что о коррупции на Украине говорится и в отчетах Евросоюза.

Накануне Миланович во время посещения предприятия Kraš объявил о том, что Хорватия в случае конфликта РФ и Украины отзовет своих военных из сил НАТО в регионе. По словам политика, ему ничего не известно о конфликте на границе. Как он отметил, НАТО наращивает присутствие, но Хорватия «тут ни при чем». Хорватский лидер также отметил, что Украине не место в НАТО, так как она остается одной из самых коррумпированных стран мира.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что «эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Песков добавил, что вокруг ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

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